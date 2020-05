Jõhvi keskerakondlased ei usalda oma vallavanemat

"Seoses vallavanem Max Kauri suutmatusega kontrollida oma otseste alluvate tööd ja korduvate Jõhvi valla mainet kahjustavate ebaratsionaalsete otsuste vastuvõtmisega avaldavad Jõhvi vallavolikogu keskfraktsioon ja fraktsioon Jõhvi − Meie Kodu umbusaldust vallavanemale Max Kaurile," luges neljapäeval kell 16 alanud volikogu istungil umbusaldusavalduse ette keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern, kes on Põhjarannikule kinnitanud, et on ise nõus asuma vallavanema kohale.