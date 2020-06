Kiviõli seikluskeskus, mis on üks Ida-Virumaa suuremaid turismi- ja meelelahutusasutusi, alustab oma selleaastast hooaega alles 6. juunil. Eelmise aasta novembris lootusrikkalt talvehooaja vastu läinud keskus on sellel aastal saanud kliente vastu võtta ainult paari nädala jagu.

"Tegelikult on meil sellel aastal olnud ainult üks korralik nädalavahetus," tõdes keskuse juht Janek Maar, kelle sõnul tähendab ärajäänud talv ning sellele järgnenud koroonaviiruse kevad seda, et Kiviõlis jäi käimata ligikaudu 15 000 kliendil. Nende hulgas on nii talvised suusatajad kui ka kevadised õpilaste grupid, kelle üheks populaarsemaks sihtpunktiks on Kiviõli seikluskeskus saanud pärast kogu pere elamuspargi avamist paar suve tagasi.