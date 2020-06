Koroonaviirus tabas kaht Viru vangla töötajat

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe kinnitas, et neljapäeval tuvastati koroonaviirusesse nakatumine ühel Viru vangla töötajal. Seejärel võeti proovid 172 vangilt ja 37 töötajalt, kellega haigestunu võis eelnevatel päevadel kokku puutuda. Reedel selgus, et nakatunud on veel üks vanglaametnik. "Vangide seas pole haigestumist tuvastatud," sõnas Sihtmäe, lisades, et üksuses, mille töötaja haigestus, on vangid lukustatud oma kambritesse.

Reedel võeti proovid veel 36 ametnikult ning kahele ametnikule ja ühele vangile tehti kordustest. Neid testitulemusi täna pärastlõunal veel teada polnud.

Ühel Viru vangla ametnikul avastati nakkus ka aprilli keskel, kuid temast töökohal viirus edasi ei levinud, sest ta oli nakatumise tuvastamisele eelnevatel nädalatel viibinud kodutööl.

Terviseamet on sel nädalal teatanud seitsmest uuest nakatunust Ida-Virumaal, neist kolm lisandus reede hommikul. Ameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on viimaste nädalate uued haigusjuhud jõudnud maakonda välismaalt töölt naasnud inimestega. "Ka viimase kolme uue haigestumise puhul on nakatumine edasi läinud välismaalt tulnud pereliikme kaudu. Üks neist [kelle kaudu viirus maakonda jõudis] viibib Eestis, teine aga jõudis juba Soome tagasi minna ja läheb sealsesse statistikasse kirja," ütles ta.

Muusikuse sõnul on terviseameti töötajatel praegu taas väga pingeline tööperiood, et hoida ära nakatumise laiem levik. "Haigestunutega kokkupuutunud isikute ringid oleme kindlaks teinud. Kahe päeva jooksul läheb väga suur hulk inimesi testimisele. Aga isegi siis, kui test annab negatiivse tulemuse, tuleb kaks nädalat ikkagi olla väga ettevaatlik ja töölt eemal."

Ta on soovitanud ka kohalikel omavalitsustel teha taas rohkem teavitustööd, et inimesed jälgiksid avalikes kohtades 2+2 reeglit. "Vahepeal oli meil natuke rahulikum aeg ja inimesed on hakanud end vabamalt tundma, aga kuna välismaalt on uued juhtumid sisse toodud ja on tekkinud lähikontaktsete ringid, siis võib viirus uuesti levima hakata. Loodame, et seda ei tule, aga võimalus on olemas, olukord on hell ja õrn," tõdes ta.