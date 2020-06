Ida-Virumaal tuvastati koroonaviirus veel viiel inimesel

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe kinnitas, et neljapäeval tuvastati koroonaviirusesse nakatumine ühel Viru vangla töötajal. Seejärel võeti proovid 172 vangilt ja 37 töötajalt, kellega haigestunu võis eelnevatel päevadel kokku puutuda. Reedel selgus, et nakatunud on veel üks vanglaametnik. "Vangide seas pole haigestumist tuvastatud," sõnas Sihtmäe, lisades, et üksuses, mille töötaja haigestus, on vangid lukustatud oma kambritesse.

Ta on soovitanud ka kohalikel omavalitsustel teha taas rohkem teavitustööd, et inimesed jälgiksid avalikes kohtades 2+2 reeglit. "Vahepeal oli meil natuke rahulikum aeg ja inimesed on hakanud end vabamalt tundma, aga kuna välismaalt on uued juhtumid sisse toodud ja on tekkinud lähikontaktsete ringid, siis võib viirus uuesti levima hakata. Loodame, et seda ei tule, aga võimalus on olemas, olukord on hell ja õrn," tõdes ta.