Toilas toimunud noortekakluse käigus sõideti otsa kolmele inimesele

"Umbes kuni viieteistkümnest agressiivselt meelestatud noormehest koosneva seltskonna konflikt arenes edasi ning kaks seltskonnas viibinud meest asusid omavahel kaklema, peagi sekkus kaklusesse ka kolmas mees," rääkis Listov. Esialgsete ütluste põhjal sõitis 19aastane noormees tahtlikult kaklejatele otsa, et kaklus lõpetada. "Otsasõidu tulemusena said viga kolm meest, kellest üks on lubatud kodusele ravile ja kaks viibivad veel haiglas, kuid nende seisund ei ole raske," ütles Listov ning lisas, et sõidukit juhtinud noormees oli kaine.