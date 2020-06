Mõlemad ametikohad on loodud Jõhvi praeguse võimuliidu valitsemise ajal ja seal on ametis võimuliidu saadikud: haldusjuhina Andrei Ojamäe Ossipenko valimisliidust Jõhvi − Meie Kodu ja projektijuhina Jekaterina Vassiljeva Keskerakonnast. Luigas ise kuulub samuti volikogusse ja on fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu aseesimees.