Seppern tõi ka välja, et firmal puudus sellel hetkel tegevusluba sellise ekspertiisi tegemiseks. Samuti on ta varem väitnud, et olukord ei ole väidetava hallituse tõttu nii hull, nagu vallavalitsus on püüdnud näidata, mistõttu ta tellis uue ekspertiisi.