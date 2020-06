Rabatalus mängitakse mudas jalgpalli ja tapetakse võidu sääski

Varem Tagatalu nime kandnud sauna- ja elamuskeskus, millele nüüd on pandud asukoha järgi Muraka soo idaservas nimeks Rabatalu, korraldab 4. juunil soomlastelt snitti võttes omapärased olümpiamängud. Keskseks võistlusareeniks omamoodi spordivõistlustel on 50 meetri pikkune mudaplats, kus mängitakse jalgpalli ning peetakse ka mudasuusavõistlust.

"Need on Soomes äärmiselt populaarsed alad," kinnitas Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik, kes mudajalgpalliplatsi tegemiseks talu juures pinnast kaevas ja tasandas. Platsile jääb mängimise ajaks ligikaudu kümmekond sentimeetrit vett, mille all on muda ning mis muudab palli tagaajamise keeruliseks.