Eestis on alates 1960. aastatest toodetud elektrienergiat põlevkivist ning selle tagajärjel on ladestatud põhiliselt Ida-Virumaale eri andmetel hinnanguliselt 250-400 miljonit tonni põlevkivituhka. Kuigi tegu ei ole ohtlike jäätmetega, on juba selle suur maht olnud probleemiks.