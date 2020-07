Apollo avab Jõhvis kino 10. juulil

Apollo Kino teatas oma sotsiaalmeedia kontol, et Jõhvi kino avamiskuupäev on paigas - 10. juuli.

Apollo on erinevatel põhjustel Jõhvi kino avamist korduvalt edasi lükanud. Kui Pargi keskus avas uksed mullu novembri lõpus, siis kino oli plaanis avada esialgu jõuludeks ja seejärel veebruaris.

Veebruari lõpuks teatas Apollo Kino Balticsi tegevjuht Kadri Ärm Põhjarannikule, et muutunud plaanide kohaselt on soov avada Jõhvis kino maikuu jooksul. "Tegemist on olnud projekteerimise ja ehituslike nüanssidega, neist tulenevalt on avamine kahjuks hilinenud," teatas ta.

Maikuus polnud võimalik kino avada koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute ja sisustuse tarnete viibimisega.

Ärmi sõnul on Jõhvi kavandatud kahe saaliga kino, kuhu tuleb kokku üle 170 koha. Ida-Virumaal on Apollol seni ainus kino alates 2015. aastast Narvas Astri keskuses, kus on kolmes saalis kokku 387 kohta.

Jõhvist saab Apollo kinode kaardil kuues linn Eestis Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kuressaare kõrval ning tegu on kümnenda kinoga.

Ärm tõdes, et Jõhvi tuleb üks Apollo keti väiksemaid kinosid, mis on võrreldav Kuressaares asuva samuti kahe saaliga kinoga. "Kuid asukohalt on see kino nii Jõhvi linnas kui ka Pargi keskuses selle poolest väga eriline, et müügisaali kaunistavad akendest paistev linnapark ja naturaalne valgus," sõnas ta.