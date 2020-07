Sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve büroo tuli klientidele lähemale

"Otsisime juba mitu aastat uut asukohta, aga raske oli väikeses kohas sobivaid pindu leida ja ka linnavalitsus ei suutnud meile head varianti pakkuda. Samuti polnud sobivat pinda pakkuda Riigi Kinnisvara ASil," rääkis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe. Tuua riigiasutuse klienditeenindus kaubanduskeskusesse on Eestis radikaalne otsus, kuid maailmas liiguvad trendid just sinnapoole. "Kuna paljud meie bürood vajavad uuendamist või kolimist rahvale kättesaadavamatesse kohtadesse, siis ka mujal kaalume tulevikus seda varianti, kui sobivaid pindu muidu ei leia," lisas Veermäe.

"Pärna tänav oli natuke kõrvalisem koht, aga kaubanduskeskuses käivad inimesed nagunii ja siis on neil hea liftiga teisele korrusele tulla, kui liikumine on raskendatud. Samuti on nii parkla kui ka bussipeatused käe-jala juures," selgitas Kohtla-Järve büroo klienditeeninduse spetsialist Olga Näägo uue asukoha eeliseid.