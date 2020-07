Narva-Jõesuus vallandunud koroonapuhang pole laienenud

Lähikontaktsete ring on kindlaks tehtud

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles esmaspäeva pärastlõunal Põhjarannikule, et nädalavahetuse jooksul uusi positiivseid proove juurde ei tulnud. Samuti on terviseameti kinnitusel tehtud kindlaks inimeste ring, kellega nakatunud võisid lähemalt kokku puutuda. "Inimesed, kellega nad kokku puutusid, on kirjas ja neil on palutud oma tervist jälgida," ütles ta, märkides, et üksikuid nakatunuid võib sellest ringist veel juurde tulla, ent suurem nakatumise puhang nii-öelda kolmanda ringi inimeste kaudu ei ole kuigi tõenäoline. "Selleks peaks olema väga suur asjaolude kokkulangevus."