Aleksius II mälestussammas avatakse septembris

"Meie pühapäevakooli ehitatakse koguduse liikmete, linnaelanike ja metseenide annetuste eest − see pole mitte ainult minu, vaid ka minu eelkäijate ammune unistus," selgitas ülempreester Andrei Suslov. "Hakkasime tulevase pühapäevakooli rajamiseks raha koguma sellest ajast peale, mil ma siin kloostriülemana teenistust alustasin − 2008. aastast. Saime kokku ligikaudu 200 000 eurot. Alustuseks selleks piisas, kuid nüüdseks on raha otsas. Ent me ei heida meelt: seinad ja katus on olemas, ülejäänu valmib etapiviisi − kõik, mis koguneb, selle investeerime."