Endisele Ida-Viru keskhaigla arstile mõisteti vanglakaristus

Arstina töötanud Kaido Kangurit süüdistati selles, et ta 2018. aasta maikuus lõi enda elukaaslast rusikatega näkku ja pähe, tekitades naisele kehavigastusi. Samuti lõikas ta uurimisel tuvastamata terariistaga naise varbaid, tekitades lõikehaavu. Mullu maikuus aga lõi ta elukaaslast vastu silma.

Kohtus nõustus Kangur kokkuleppemenetlusega, mille kohaselt teda karistati koos varasema karistuse liitmisega kokku kahe aasta pikkuse vangistusega, millest pool aastat peab ta kandma reaalselt, ülejäänu aga tingimisi. Mees pidi vanglast vabanema sel nädalal, sest oli juba jaanuarist vahi all.

Prokuratuur soovis Kanguri ütlustele toetudes tõendada, et Neglason sai teiste töövõimeekspertiise teinud arstidega võrreldes rohkem tööd väidetava korruptsiooni tõttu ehk siis altkäemaksuna. Eeluurimisel kinnitas Kangur, et arstid tahtnuks rohkem ekspertiise teha, kui neid nii palju Neglasonile suunatud poleks. Kohtus selgus aga, et Kanguri endaga oli Corrigol korduvalt probleeme, kui ta ei suutnud endale võetud ekspertiise tähtajaks ära teha. Lõpuks pidi prokuratuur süüdistuse sellest osast loobuma.