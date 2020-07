Pärast põhjalikku rekonstrueerimist on vene põhikooli staadion Jõhvis esimene, kus on jooksurajal tartaankate ning kergejõustiku teiste aladega tegelemiseks vajalikud hüppe- ja heitesektorid. Staadioni keskel asub 60x40 meetri suurune loodusliku muruga jalgpalliväljak ning kõrval enam-vähem sama suur kunstmuruga väljak. Staadionil on pallimänguväljak, rannavolleplats ja seal on võimalik ka tennist mängida.