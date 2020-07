Tamara Luigas soovib kohtu kaudu enda ennistamist spordikooli juhiks

Jõhvi vallavalitsus kinnitas 15. juulil toimunud konkursi põhjal spordikooli uueks direktoriks Aivar Surva ja lõpetas alates 16. juulist töösuhte Tamara Luigasega. Luigas taotleb Tartu halduskohtult esialgse õiguskaitse kohaldamist, mis tähendaks, et seni, kuni selles vaidluses ei ole jõustunud kohtulahendit, saaks ta jätkata spordikooli juhtimist.

Luigas tugineb kohtule esitatud avalduses volikogu liikme Kaia Kaldvee Facebookis enne konkursi lõppu avaldatud kommentaarile, mille sisust võib järeldada, et konkursi võitja on juba selgunud ja selleks on Surva. Seetõttu oli konkurss Luigase hinnangul ebaaus ja selle tulemus tuleb tühistada.