Silmeti jaoks avalduvad kriisi mõjud aasta lõpus

"See oli otseselt seotud COVID-19 poolt põhjustatud tõrkega tarneahelas. Meid toorainega varustav ettevõte Brasiilias oli suletud viiruse tõttu poolteist kuud. Me ei soovinud antud ebakindlas olukorras kulutada ära kogu tooraine varu, sest tarneahela tõrke pikkus oli siis veel teadmata," ütles Vasnu.

Ettevõtte juhatuse liige Andrei Katsuba on varem Äripäevale öelnud, et juunis kahanes NPM Silmeti käive võrreldes eelmise aastaga üle 50 protsendi.

Vasnu sõnul on haruldaste metallide turu seis segane ja tulevik etteennustamatu. "Tooraine hinnad on tublisti tõusnud, sest COVID-19 on piiranud oluliselt toorme kättesaadavust," nentis ta.

Vasnu sõnul on Silmet klientidest enim kahju kandnud lennundusettevõtted. Helgema poole pealt tõi ta välja, et kliendid elektroonikatööstuses püsivad eelmiste aastate mahtude juures. "Hetkel on meie tootmismaht kenasti tellimustega kaetud. Meie ja meie klientide tootmistsükkel on küllaltki pikk - ainuüksi maagist metallini üle poole aasta - ning seoses sellega võime kriisi mõjusid näha alles selle aasta viimases kvartalis või isegi järgmisel aastal," rääkis Vasnu.