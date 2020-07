Narva linnavolikogu esimehele Irina Janovitšile ja linnapea Aleksei Jevgrafovile esitatava umbusaldusavalduse ümber on olemasoleva info kohaselt koondunud 15−17 volikogu liiget − need on kriitilised numbrid, kuna Narva volikogus on kokku 31 kohta.