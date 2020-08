Jõhvi rajab likvideeritud rulapargi asemele peagi uue

"Saanud eriolukorraga seotud riiklikku investeeringutoetust, otsustas Jõhvi osa sellest rahast kasutada uue rulapargi rajamiseks, eeldades, et kui see ükskord valmis saab, siis koristatakse vanad rajatised Sompa tänavalt ära. Kuid objekti revideerimine näitas, et see oli äärmiselt kehvas seisukorras ja traumaohtlik. Ma saan aru, et lapsed tahavad seal harjutamas käia, eriti nüüd, koolivaheajal, ent kui see võib nende tervist kahjustama hakata, siis peame me reageerima. Kas peaksime ootama, kuni mõni õnnetus juhtub? Seetõttu lammutatakse rulapark selle nädala lõpuks maha ning tehakse territoorium puhtaks."