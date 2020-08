Kohtla-Järvel korjatakse batuudid mänguväljakult ära ja augud aetakse mulda täis

Abilinnapea Deniss Veršinin põhjendas seda otsust asjaoluga, et batuutide taastamine on liiga kallis: teinud spetsialiseerunud firmale päringu, said nad hinnapakkumise 11 000 eurot.

"Batuudid pidasid vastu vähem kui aasta aega. Neist üks põletati ära, teises olid samuti juba augud sees," rääkis ta. "Lapsed ja noorukid trambivad seal peal, sõidavad nende peal tõukeratastega, loobivad sinna prahti ning kasutavad batuute isegi tualetina. Tuleb välja, et batuutidest on rohkem probleeme kui kasu. Ei saa sugugi kindel olla, et kui need ka taastatakse, siis linnaelanikud neisse senisest hoolikamalt suhtuma hakkavad, seetõttu tegime munitsipaalettevõttele ülesandeks batuudid hoolikalt sulgeda. Seda lähiajal tehaksegi."