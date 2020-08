Psüühikahäiretega inimeste kodu Ahtmes sai valmis

Riigiettevõte AS Hoolekandeteenused rajas Kohtla-Järvele Ahtme linnaossa kahekorruselise hoone, kus saab elada kuni 24 erivajadusega inimest, kes kolivad uude koju septembris.

Loodetakse lisa

Viru piirkonna juht Monika Feofanova loodab, et lisaks Ahtme Kodule tuleb Ida-Virumaale veel uusi kortermaju.

"Ida-Virumaa erivajadusega inimesed on pidanud kaua aega enda kodust ja lähedastest kaugel elama. Nüüd on neil võimalus alustada uut elu nüüdisaegses ja ilusas majas Ahtmes. Soovime olla head partnerid klientide lähedastele ning loomulikult osaleda aktiivselt kogukondlikes ettevõtmistes," ütles Feofanova.

13. augustil on kogukond, lähedased ja partnerid oodatud Ahtme koduga tutvuma.

Eelmisel nädalal valmisid kortermajad psüühilise erivajadusega inimestele veel Paides ja Põltsamaal. Kinnisvaradirektor Karl Mänd on rahul, et koroonakriisist hoolimata said majad valmis õigel ajal.

"Soovime, et iga inimene saaks teenust kodu lähedal, see võimalus on juba 30 omavalitsuses. Üle 1200 ehk kaks kolmandikku meie klientidest elab nüüd kodusarnastes tingimustes," tõdes Mänd.

Hajusalt üle Eesti

Alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ning nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ja hubased kodud. Praeguseks on üle Eesti sulgetud üheksa suurt ühiselamu tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge.

Erivajadustega inimestele loodavates uutes elamutes on neli korterit. Igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäev läbi toeks tegevusjuhendaja. Selliseid kodusid rajatakse hajusalt üle Eesti, et iga inimene saaks elada oma lähedaste juures.