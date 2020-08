Tülli läinud Max Kaur ja Nikolai Ossipenko peavad sõnasõda

Nikolai Ossipenko väitis eelmisel nädalal talle kuuluvas väljaandes Panorama, et Jõhvis sai hiljutine võimupööre teoks tänu sellele, et nende fraktsiooni endised liikmed Aleksandr Romanovitš ja Roman Graf käisid peaaegu igal õhtul vallavalitsuses koos vallavanem Max Kauriga kohvi ja konjakit trimpamas. Ossipenko nimetab Kauri "tuulelipuks", kes on saamatu juht.

Max Kaur: "Ossipenko arusaamise järgi peaks tugev vallavanem olema eelmise sajandi keskpaiga aegne kuri kolhoosi esimees, kes röögib ja virutab rusikaga vastu lauda."

"See on jäme võrdlus, aga tegu oli justkui mädapaisega, mis küpses pikalt ja pidi lõhki minema," selgitas Ossipenko, miks tema valiimisliit otsustas juunis avaldada umbusaldust vallavanem Max Kaurile, millele järgnenud sündmuste tulemusel säilitas Kaur vallavanema koha ja hoopis Ossipenko valimisliit langes opositsiooni. "Kõik said aru: Max Kaur on nõrk juht. Minu ja ka fraktsiooni seisukoht on, et ta pole absoluutselt võimeline juhtima, ta suudab vaid keelt sügada ja pakkuda kommi, kohvi ja konjakit."

Max Kaur ütles, et Ossipenko on ilmselt pahane, et ta on äärmiselt viisakas. "Kui külalised tulevad, siis pakun ikka kohvi ja ka pitsi konjakit või Riia palsamit, kui nad soovivad. See on normaalne etikett," ütles ta lisades, et ta on viisakas kõigi Ossipenko fraktsiooni liikmete suhtes. "Räägin nende kõigiga meelsasti."

"Ossipenko arusaamise järgi peaks tugev vallavanem olema eelmise sajandi keskpaiga aegne kuri kolhoosi esimees, kes röögib ja virutab rusikaga vastu lauda. Kui ma olen kohaliku volikogu poolt palgatud vallavanemaks, siis ma pean tabama, mis on Jõhvi inimestele tähtis. Kolme aastaga olen juba üht-teist hakanud mõistma," ütles ta.

"Inimest, kes on öelnud Ossipenkole "ei", on raske nimetada nõrgaks või saamatuks," ütles Kaur enda kohta lisades, et ta on juhtivatel kohtadel töötanud neljas Eesti omavalitsuses - Tallinnas, Maardus, Mustvees ja Jõhvis.

Kauri sõnul on Ossipenko närvis ja lahmib, sest vallavalitsus on hakanud kriitilisema pilguga vaatama, kuidas tema firmad vallale teenuseid osutavad. Vallavõimude hoiak vallale heakorra- ja teede hoolduse teenust osutava firma N&V suhtes muutus kiiresti pärast seda, kui selle omaniku Nikolai Ossipenko juhitav valimisliit opositsiooni langes.

22. juulil toimunud vallavalitsuse istungil rääkis Kaur, et viimasel ajal on sagenenud vallaelanike pöördumised, milles avaldatakse rahulolematust sellega, kuidas toimuvad Jõhvi vallas haljastus- ja heakorratööd. "Samuti on mitmed volikogu liikmed juhtinud tähelepanu Jõhvi valla lepingupartneri N&V OÜ lohakale tööle, on vajalik tõhustada vallavalitsuse järelevalvet lepingute täitmise üle ning vajadusel rakendada teede ja haljasalade hooldusteenust osutava ettevõtja suhtes lepingus kokkulepitud õiguskaitsevahendeid, kaasa arvatud leppetrahvide rakendamine, et tagada vallaga sõlmitud lepingute kohane täitmine," on kirjas istungi protokollis.

Protokolli kohaselt nõustusid vallavalitsuse vajadusega tõhustada järelevalvet N&Vga sõlmitud teede ja haljasalade hooldustööde töövõtulepingu tingimuste täitmise üle ning otsustasid teha majanduse haldusele ülesandeks karmistada järelevalvet lepingus hooldustöödele kehtestatud nõuete täitmise üle.

Kaur kinnitas tookord Põhjarannikule, et tegu ei ole poliitiline küsimusega. "Jõhvis peab heakord olema tasemel. Praegune kolmeaastane leping saab läbi järgmisel aastal. Arutame, kuidas viia uus hange läbi nõnda, et töö kvaliteet oleks edaspidi parem ja valla kulu väiksem," sõnas ta.

Ossipenko nimetas Panoramas Kauri väiteid sonimiseks, mis teda ei huvita ja väitis, et N&V osutab teenuseid odavalt ja kvaliteetselt.

Jõhvi volikogu eelmine koalitsioon, kuhu kuulus ka Ossipenko valimisliit, andis 2018. aasta lõpus heakskiidu eelnõule, mis tagas valla teede ja haljasalade hooldamise eest OÜ-le N&V senisest kaks korda suurema summa. Jõhvi teede ja haljasalade hooldamise kolme aasta pikkusele hankele tegid pakkumise kaks ettevõtet: AS Eesti Keskkonnateenused ning OÜ N&V. Kui esimene pakkus tööde maksumuseks üle 1,9 miljoni euro, siis N&V, kes viimastel aastatel on kõik siinsed teehooldushanked võitnud, nimetas hinnaks 1,6 miljonit.

Kuigi N&V pakutud hind oli odavam, ületas see siiski kaugelt hanke eeldatava maksumuse, mis oli üks miljon eurot. 2015. aastal võitis N&V sama hanke, mille maksumuseks kujunes veidi üle 800 000 euro.