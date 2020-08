Pärast haridus- ja teadusministeeriumi järelevalvet Narva-Jõesuu koolis tekkis kogukonnas segadus ning hakkasid levima jutud, et kool pannakse kinni. Nii linnavalitsus kui ka ministeerium kinnitasid sel nädalal, et kuigi kontroll tuvastas hulga rikkumisi, kooli siiski kinnipanek ei ähvarda, kui need saavad kõrvaldatud.