Alajõel lammutatud sild lõikas küla pooleks

Eelmisel esmaspäeval alustas OÜ InfraWay Alajõel vana silla lammutamist.

Mis tähendab, et ühel pool jõge elavate inimeste otsetee küla keskusse − poodi, raamatukogusse, mänguväljakule − lõigati läbi.

Ringiga saab küll, maanteed mööda kaks kilomeetrit.

Kel auto olemas, sel pole probleemi.

Kel autot pole…

"Oleks kas või ajutine pontoonsild pandud," pahandavad inimesed Facebooki grupis.

Andrus, kelle vanematel on Alajõel juba pool sajandit suvila olnud, leidis, et silda hakati lammutama halval ajal: "Praegu on ju suvitamise ja turismi tippaeg, selle lammutamise ja ehitamisega oleks võinud oktoobrini oodata. Kas või septembrini, sest siis jääb suvitajaid juba tunduvalt vähemaks."

Oma ema pärast, kes praegugi Alajõel suvitab, Andrus ei muretse: "Meie viime talle söögid kohale, praegu on seal teisi sugulasi ka. Aga Alajõel on ka 80-90aastasi inimesi, kes vaevu liiguvad ja nüüd peavad kaks kilomeetrit poodi kõndima."

Alajõe püsielanikel tegelikult poeskäimisega probleeme olla ei tohiks: sillaehituse ajal viib valla sotsiaaltöötaja kõik soovijad oma autoga poodi ja toob koju tagasi ka.

Suvitajatele vald sellist teenust loomulikult ei osuta.

Ja hankeid suvitajate järgi paraku korraldada ei saa.

Kui silla ehitaja hankega välja oli valitud, lubas vallavanem Tauno Võhmar, et vald kaalub ehituse ajaks ajutise ülepääsu võimaldamist.

Asi osutus arvatust keerulisemaks.

"Meil on pontoonid olemas ja võiksime need kas või hommepäev paika panna, aga paraku on jõe teine kallas nii kõrge ja järsk, et sealt üleronimine võib kellelegi õnnetult lõppeda," rääkis Võhmar.

Paar päeva hiljem oli ta suhelnud ühe kohaliku elanikuga, kes lubas rääkida ühe teise kalda kinnistuomanikuga, kes on oma maale jõeni astmed ehitanud. Kui see maaomanik oleks nõus lubama neid astmeid ajutiselt ülepääsuks vajaliku trepina kasutada, võiks asi teoks saada.

"Kui ta nõus ei ole, siis ajutist ülepääsu ei tule. Teisel kaldal on kõik eramaad, vald ei saa minna kellegi maale treppi ehitama," sedastas Võhmar.

Ja muidugi peab see koht ehitajale sobima, teisisõnu ei tohi ehitaja tööd segada.

OÜ InfraWay juhatuse liige Ats Pildre ütles reedel, et vana sild on lammutatud ja uuest nädalast algab uue ehitamine.

"Oktoobri lõpus või novembri alguses on uus sild valmis," lubas ta.

Ajutisest ülepääsust rääkides on Pildre vallavanemaga sama meelt: "Vastaskallas on üpris järsk. Meie töömaa ala on väga kitsas, ümberringi on eramaad, peame nende vahele ära mahtuma. Ehitusplatsilt me muidugi inimesi läbi lasta ei saa."

Pildre võttis kaardi lahti ja vaatas, kus kohas vastaskaldal need astmed on, mis ülepääsu võimalikuks võiksid teha.