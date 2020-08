Keskkriminaalpolitsei töötajat ja Jõhvi volikogu liiget kahtlustatakse korruptsioonikuritegudes

"18. augustil esitati korruptsioonikuriteo toimepanemise kahtlustus politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo Ida talituse ametnikule ning ühele eraisikule. Kahtlustuse kohaselt on ametnik 2016.-2020. aastatel nõustunud eraisikult vastu võtma hüvesid. Nende eest on politseiametnik vastuteenena kasutanud oma ametipositsiooni ja soosinud oma ametialases tegevuses hüvesid üle andnud eraisikut," teatas riigiprokuratuur.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning kuivõrd selle sisu ja hüve suurus võivad kriminaalmenetluse jooksul muutuda, prokuratuur hetkel menetluse üksikasju ei avalda.

"Kriminaalasjale lisab tõsidust asjaolu, et korruptsioonikuriteo toimepanemist heidetakse ette ametnikule, kelle ülesanne on korruptsioonikuritegusid ennetada ja pärssida. Ametnikud peavad tööülesandeid täites ja eraelus olema alati seaduskuulekad ning eeskujuks teistele," sõnas riigiprokurör Sigrid Nurm.

Väidetavalt on vestlustel volikogu liikmetega tulnud välja, et korruptsioonikuritegude büroo teravdatud tähelepanu on suunatud kolmele persoonile: volikogus viimastel aastatel võimul olnud valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu juhile Nikolai Ossipenkole ning viimase ajani volikogu keskfraktsiooni kuulunud Arthur Seppernile ja Allan Männile. Õigusasutuste pilk olevat veel suunatud sellele, mis toimub spordikooli, Jõhvi hooldekodu ning Pargi keskuse sees ja ümber.