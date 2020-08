Jõhvi põhikoolid lükkavad koroonapuhangu tõttu õppeaasta alguse edasi

"Kuna olukord on kriitiline, siis otsustasime, et kontaktõpe lükatakse põhikoolides edasi 7. septembrile," ütles Jõhvi abivallavanem Maris Toomel. Jõhvi põhikooli 1. ja 9. klassi aktused toimuvad 1. septembril Jaama tänaval ajutise koolimaja hoovis. Ka vene põhikool kavandab aktusi võimalusel õue.

"Kui olukord läheb hullemaks, teeme järgmisel nädalal uued otsused. Plaan A on, et 7. septembril alustab esimene kooliaste ja teised on distantsõppel. Plaan B on, et kogu kool on distantsõppel," rääkis Toomel.