Ida-Viru elanikud on kohalike juhtide suhtes äärmiselt kriitilised

Statistikaamet uuris rahandusministeeriumi tellimusel tänavu jaanuaris kohalike omavalitsuste elanike rahuloluküsitluse käigus muu hulgas ka seda, kuidas on inimesed rahul oma koduvalla või -linna juhtimisega. Uuringu tulemustest ilmneb, et Ida-Virumaa eristub selle poolest, et siinsed elanikud on enda valitud juhtidega oluliselt vähem rahul kui Eestis keskmiselt.