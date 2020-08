Estonia kaevanduse tööseisak pikeneb

Eesti Energia pressiesindaja Kaarel Kuusk sõnas, et neljapäeva hommikuse seisuga on koroonaviiruse tuvastatud juba 25 Estonia kaevanduse töötajal. "Kriisikomisjon tuleb taas kokku ja teeb uue otsuse esmaspäeval. Ootame ära viimastel päevadel tehtud testide tulemused ja vaatame, kuidas olukord muutub," sõnas ta.

Enefit Kaevandused juhatuse esimees Andres Vainola kinnitas sel nädalal, et praeguse tööseisaku ajal maksab ettevõte töötajatele nende keskmist palka.

Ettevõte on kinnitanud, et tööseisaku tõttu ei teki probleeme elektrijaamade ja õlitehaste põlevkiviga varustamisega, kuna lattu on varutud üle nelja miljoni euro põlevkivi, millest peaks praeguste tootmismahtude juures jätkuma aasta lõpuni.