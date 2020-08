Jõhvi volikokku pääsenud selgeltnägija: "Ma ei aja oma võimeid ja volikogu tööd omavahel segi"

Enne Kaldre saamist volikogu liikmeks peatas endine valavanem, keskerakondlasest riigikogu liige Martin Repinski kolmeks kuuks oma volikogu liikme volitused. Seejärel oleks pidanud volikokku jääma tema elukaaslane ja asendusliige volikogus Jekaterina Vassiljeva, kes aga kirjutas valimiskomisjonile avalduse, kus teatas, et ei soovi volikogu töös osaleda ning sellega tema volitused lõppesid.

Kaldre ütles Põhjarannikule, et ta peab ennast esialgu volikogu tööga kurssi viima, selleks aga tahab ta tutvuda paljude dokumentidega.

Küsimusele, missugusena ta näeb Jõhvi tulevikku, vastas ta, et "helge ja suuurepärasena". Täpsustavale küsimusele, kas seda ütleb talle tema sisetunne, lausus oraakel: "Ei, ma ei seosta omavahel enda võimeid ja seda tööd, mida siin volikogus teen. Need on täiesti kaks eri asja."