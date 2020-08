Ida-Virumaa võitleb koroonaviirusega

Ida-Virumaal lisandus Estonia kaevanduse, Ojamaa kaevanduse ja Jõhvi Keldri haiguskoldele pühapäeval veel neljas kolle, mida terviseamet nimetab Ühendkuningriigi koldeks, kuna see sai alguse sellest saareriigist sugulasi külastama tulnud inimeselt. Pühapäeval teatas terviseamet, et tema kaudu nakatunute arv on tõusnud kuueni, mis epidemioloogiliselt tähendabki uue kolde teket. Pühapäeva hommikul teatas terviseamet kahest uuest Ida-Virumaa nakatunust, esmaspäeval ühtegi ei lisandunud. Kuid puhkepäevadel analüüsivad laborid ka vähem teste kui tööpäeviti.

Estonia kaevanduse tööseisak pikeneb

Suurimas koldes Estonia kaevanduses on haigestunud 32 töötajat ja üle paarikümne nende pereliikme ja tuttava. Eesti Energia kriisikomisjon otsustas esmaspäeval pikendada 700 töötajaga kaevanduse tööseisakut. Edasise suhtes tehakse uus otsus sel kolmapäeval.

Koroonaviirus Ida-Virumaal esmaspäevase seisuga Aktiivseid haigusjuhtumeid − 95

Haigusjuhte viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta − 69,7

Lähikontaktsete ring − ligikaudu 700

Haigestunute arv alates kevadest − 278

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk märkis, et kuna haigestumise kasv pole veel peatunud, siis ei saa riskida kaevanduse töö jätkamisega. Keerulisemaks teeb olukorra ka see, et kui algul olid haigestunud ühe jaoskonna töötajad, siis nüüd on nakatunud ka teiste üksuste inimesi ja üks Narva karjääri töötaja.

Viru Keemia Grupi Ojamaa kaevanduses on nakatunud seitse kaevurit ja üks nende lähikontaktne. "Hea on, et viimastel päevadel pole meie töötajate seas uusi haigusjuhtumeid juurde tulnud," sõnas VKG avalike suhete juht Irina Bojenko, märkides, et kaevandus töötab praegu edasi.

Kohtla-Järve sulges lasteaia ja spordihoone

Et koroonaviirus on tabanud mitmete ettevõtete ja asutuste töötajaid, siis on osa neist nädalaks või kaheks uksed sulgenud. Eelmise nädala lõpust on kaheks nädalaks suletud nii maanteeameti büroo Jõhvis, Narvas ja Rakveres kui ka maksu- ja tolliameti büroo Jõhvis. Kohtla-Järvel on vähemalt nädalaks suletud nii lasteaed Rukkilill Ahtme linnaosas kui ka Järve linnaosas Järveküla teel asuvad spordihoone ja ujula.

Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu ütles, et spordihoone ja ujula suleti eelmisel reedel ja loodetavasti selle nädala reedel saab uksed taas lahti teha. Koroona tõttu jäävad sel nädalal ära pallimängude, džuudo-, poksi-, tõstmis- ja ujumistrennid. Agu märkis, et teised linna spordikeskuse majad, sealhulgas Järve vanalinnas asuv jäähall ja Ahtme spordihall, on külastajatele avatud.

Pühapäeval teatas terviseamet ka ühe Viru vangla valvuri haigestumisest. Vangla teatas oma kodulehel, et vangide seas ei ole haigestumist tuvastatud. Kuid alates eelmisest neljapäevast on vanglates ajutiselt peatatud pikaajaliste ja lühiajaliste kokkusaamiste registreerimine. Varem registreeritud kokkusaamised toimuvad plaanipäraselt.