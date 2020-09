Koroona tõttu seiskunud Estonia kaevanduses algab taas töö

Üle-eelmisel nädalal alguse saanud puhang on tabanud 32 Estonia kaevanduse töötajat, lisaks on haigestunud 23 nende pereliiget või tuttavat. Estonia kaevanduses töötab ligikaudu 700 inimest.

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk sõnas, et ettevõtte kriisikomisjon tegi töö taasalustamise otsuse, kuna selle nädala jooksul ei ole töötajate seas uusi haigestunuid juurde tulnud. Ta lisas, et kaevanduses järgitakse varasemast veelgi rangemaid ettevaatusabinõusid ja juhul, kui hakkab tulema uusi haigusjuhtumeid, võib kaevanduse töö peatamine taas kaalumisele tulla.

Eesti Energia on kinnitanud, et kaevanduse tööseisaku tõttu ei ole tekkinud probleeme elektrijaamade ja õlitehaste põlevkiviga varustamisega, kuna lattu on kogunenud üle nelja miljoni tonni põlevkivi, millest praeguste tootmismahtude juures jätkub aasta lõpuni.