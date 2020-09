Narva elektrijaamadel on jälle tööd

Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul olid elektrienergia päevased hinnad augustis suurema osa kuust vahemikus 45-65 eurot/MWh, mis võimaldas lisaks tuuleelektrijaamadele ka Ida-Virumaal asuvaid hübriidelektrijaamu, mis kasutavad nii põlevkivi kui biomassi, rohkem turule pakkuda. "Viimastel nädalatel on päevasel ajal töötanud täisvõimsusega Auvere elektrijaam ja Balti elektrijaam ning oleme kasutanud palju biomassi. Ka õlitehased on töötanud täisvõimsusel ja augustis tegime kuise rekordtulemuse," teatas Luts.

Elektrienergia hinnatase ei pruugi Narva jaamade jaoks soodsal tasemel kaua püsida. "Põhjamaade hüdrobilanss on jätkuvalt väga kõrge. Reservuaaride täituvus on ligi 90 protsenti ehk hinnasurve on jätkuvalt suur. Edasine sõltub juba sügise ilmaoludest," ütles Luts, lisades, et elektri turuhindu jääb odav Skandinaavia hüdroenergia kindlasti vähemalt aasta lõpuni mõjutama.