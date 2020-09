Jõhvi kalmistut ootab põhjalik uuenduskuur

Osaliselt muinsuskaitse all oleva kalmistu renoveerimistööde projekteerimine on praeguseks lõpusirgel ning Jõhvi valla arhitekti Natalia Abeli sõnul käivad praegu muinsuskaitseametiga läbirääkimised mõningate detailide üle. "Märkused, mis nad tegid, on üsna asjakohased," ütles ta, viidates ameti soovitusele asendada elupuud lehtpuudega, mis paremini tolmu kinni hoiavad, ning teha korrektiive ka väravate puhul.