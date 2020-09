Sajad miljonid valurahaks ohverdatud töökohtade eest

Kadri Simson tõdeb, et avalikkuse toetuseta pole Euroopa Liidul võimalik oma kliimaeesmärke täita.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kinnitab, et Euroopa Liidu poolt õiglase ülemineku fondist tööstuse ümberkujundamiseks antavad sajad miljonid eurod on Eestis mõeldud vaid Ida-Virumaa elu parandamiseks, mis on kliimaeesmärkide täitmisel põlevkivitööstuse kokkutõmbumise tõttu haavata saanud ja mitu tuhat töökohta ohverdanud.