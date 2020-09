Kui Keskerakond pole siiani võtnud seisukohta Jõhvis küpseva erakonna sisekonflikti kohta ning kohapealsed parteiliikmed on olnud kriitilised erakonnakaaslase Martin Repinski tegevuse suhtes, siis viimane ise kinnitab, et on leidnud paljude kohalike keskerakondlaste toetust oma tegevusele.