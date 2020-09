Repinski kitseäril rasked ajad: toodangu müüki ei toimu, uue hiidfarmi rajamine on tupikus ja kohtutäitur istub kukil

Mitmeid aastad tagasi tõusis Martin Repinski avalikkuse ette kui tubli kitsekasvataja. Pärast poliitikasse siirdumist on aga tema kitseäri jäänud vinduma.

Riigikogu liikme ja endise maaeluministri Martin Repinski kitseäri, mille edu harjal ta end poliitikasse lennutas, on rasked ajad: Konju farmist ei tule ühtegi eurot müügitulu, Kuremäele suurfarmi rajamise plaan on tupikus ja kohtutäitur istub kukil.