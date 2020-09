Mihhail Stalnuhhinil ilmus tõsieluga paralleele tõmbav romaan

"Поводырь" tähendab tõlkes talutajat või pimedate teejuhti. Autor arvutas kokku, et selles on üle kahesaja tegelase. "Enamik neist on natuurist maha kirjutatud," sõnas ta. On poliitikuid, ajakirjanikke ja palju teisi.

Äratuntavad tegelased

"Võtsin meetmed tarvitusele ning minu meelest ei ole neist võimalik ära tunda mitte rohkem kui kümmet," ütles Stalnuhhin. "Aga nii see kord juba on: täielikult väljamõeldud kangelased pole elujõulised ning hästi õnnestub vaid see, mida sa kirjutad natuurist. Otsisin just paralleele meie tegelikkusega ning loodan, et see õnnestus."

Põhjarannik päris poliitikust kirjanikult, miks omandas just talutaja või teejuhi kujund ühes või teises kehastuses tema romaanis võtmetähtsuse. Milliseid "talutajaid" ta ise päriselus tunnistab ja austab ning kes teda ärritavad? Stalnuhhin tunnistas vastuseks, et tal on kõvakettal 65 romaani "Поводырь" varianti. "Kui see endale eesmärgiks seada, siis võib märgata, kuidas need talutajad ilmuvad ja peategelasteks arenevad."

Austamise ja ärrituse kohta vastas Stalnuhhin: "Need emotsioonid olid minule aktuaalsed kümme aastat tagasi, kuid nüüd enam mitte. Milleks vananeda, kui sa seejuures targemaks ei saa? Mina olen lihtsalt vaatleja."

20 aastat kirjatööd

Autori sõnul sisaldab romaan ka juba 1999. aastal kirja pandud katkendeid. Töö raamatu kallal käis eri aastatel erisuguse intensiivsusega ning lõplik punkt sai pandud 2019. aastal.

Romaani avaldamine lükkus koroonakriisi tõttu 2020. aasta märtsist juuni lõppu. Autori sõnul on ligemale tuhat raamatut Eesti jaoks väga korralik tiraaž. Romaani levitatakse raamatukaupluste kettide kaudu ja ka kirjastuses Argo.

Mihhail Stalnuhhin 2019. aasta lõpus Jõhvi keskraamatukogus oma raamatute esitlusel. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Viljakas kirjanik Mihhail Stalnuhhini bibliograafia on väga rikkalik. Aastatel 1995-1997 andis ta välja eesti keele õpiku "Eesti keel iseõppijaile" I-III. Peale selle on ta mitme eesti-vene ja vene-eesti õppesõnastiku kaasautor ning välja andnud ka eesti keele õpiku iseõppijaile, mis on alates 2012. aastast ilmunud juba viiel korral ning oktoobris on oodata selle kuuendat väljaannet. 2015. aastal andis Stalnuhhin välja raamatu "Tere! Здравствуйте! Киногид по Таллинну", mis tutvustab meie pealinna vaatamisväärsusi Tallinnas üles võetud filmide läbi. Lisaks õppekirjandusele on tema sulest ilmunud novellikogumik "33 оттенка зеленого" (1999) ja satiirikogumik "Ансиппиада" (2014). 2021. aastal on plaanis anda välja romaan "Настройщик". Stalnuhhin on avaldanud ka lasteraamatuid: "Kuidas karta, kui üldse hirmu pole ehk Pööningulood" (2016), "Mutijahi päev ehk Õuelood" (2017), "Kuidas mägrapoiss mesilasi üle luges ehk Metsalood" (2017), "Võitlus varesesalus ehk Külalood" (2017), "Võlukaev ehk Padrikulood" (2018), "Hambuline portfell ehk Loomaaialood" (2019), "Peremehe lemmikpüksid ehk Tänavalood" (2019). 2020. aasta sügisel näeb ilmavalgust Stalnuhhini kaheksas lasteraamat "Дельфин и русалка или Озерные истории". 2021. aastal on oodata lasteraamatute sarja lõpetavat raamatut "Как лопаются бабушки". Kõik Stalnuhhini lasteraamatud avaldatakse ka eesti keeles.

Stalnuhhini sõnul ei saanud ta oma romaani väljaandmiseks mingit rahalist toetust. "See on nagu ka kõik teised minu 2012. aastast peale ilmunud raamatud kommertsprojekt, mida ei toeta keegi."

Romaani "Поводырь" eesti keelde tõlkimise võimalikkusesse suhtub autor skeptiliselt.