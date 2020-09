Ida-Virumaad on tabanud uus koroonapuhang

Marje Muusikuse sõnul tasub maskide kandmist võtta mõistuspäraselt. "Kui inimesed on pikemalt aega koos ühes ruumis, ühistranspordis või ka kaubanduskeskuses, kus on korraga koos rohkem inimesi, siis tasuks maskid ette panna. Kui aga inimene liigub värskes õhus ja suudab hoiduda tihedamast kontaktist teistega, siis ei pea maski kandma. Meie piirkonnas ei ole eriti rahvarikkaid tänavaid. Ka bussipeatustes on võimalik seista üksteisest kaugemal," märkis ta.

Muusikus ütles, et maski kandmist kohtades, kus see on vajalik, ei tohiks häbeneda. "Selge, et maski kandmine ei ole mugav, võib-olla ka kardetakse veidi, et siis teised mõtlevad, et see ongi haige inimene. Aga nii ei tasu mõelda," arutles ta.

Terviseamet soovitab peod ära jätta

Koroonapuhangu tõttu on Ida-Virumaal ära jäetud mitmeid suuremaid plaanitud üritusi, nagu näiteks Narva energiajooks, rahvuskultuuriseltside festival ja Jõhvi eakate pidu. Marje Muusikuse sõnul ei ole mõtet olukorras, kus Ida-Virumaa haiguskordaja on praegu tunduvalt kõrgem kui mujal Eestis, võtta suuremate ürituste läbiviimisega liigseid riske. "Oluline on korraldajate poolt hinnata, kuidas nad suudavad külastajaid hajutada, tagada desovahendeid ja täita muid nõudeid. Põhiline reegel on, et haiged inimesed peaksid jääma koju, mitte minema üritustele," sõnas ta.

Terviseameti hinnangul on järgmised kolm nädalat kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Amet soovitab edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused.