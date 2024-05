Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna võimuliit valis aasta alguses volikogu revisjonikomisjoni esimeheks keskfraktsiooni kuuluva Jevgeni Saltõkovi. Praegune volikogu esimees Eduard Odinets võitles varem opositsioonis olles aastakümneid selle eest, et revisjonikomisjoni esimehe koht kuuluks hea poliitilise tava kohaselt opositsioonile, kuid aasta alguses selgitas ta, et praegune otsus on ajutine ja revisjonikomisjoni esimehe koht jäeti koalitsioonile, kuna leiti, et on vaja põhjalikumalt uurida eelmise linnavalitsuse tegevust.