Kuigi viimastel aastatel on kiirabikutsete arv järjepidevalt vähenenud, tegi selliste kõnede hulk septembris Ida-Virumaal järsu hüppe.

Septembris on kiirabi väljakutsete arv Ida-Virumaal hüppeliselt kasvanud ning see on seotud leviva koroonanakkusega.