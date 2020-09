Ida-Viru käsitöömeistrid esitlesid oma töid Viru keskuses

Maalide autor pole pettunud, et temal ühtki oma tööd müüa seekord ei õnnestunud. "Kõige tähtsam on, et inimestele meeldib, mida ma teen. Mu tööd on üsna kallid, igaühele pole see taskukohane, eriti praegusel ajal," kommenteeris Savitskaja.