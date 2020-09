Kohtla-Järvel läks terve kool kodusele distantsõppele

Vanemate, 5.-9. klassi õpilased jäid koju juba eelmisel nädalal, kui tulid teated esimestest positiivsetest proovidest kooliga seotud inimeste seas. Pühapäevaks oli nakatunute arv tõusnud juba kuueni, mis liigitub terviseameti arvepidamise põhjal koroonakoldeks. Seejärel otsustas kooli juhtkond jätta alates sellest nädalast ka nooremad klassid kodusele õppele.

Sünnipäevadest tasub hoiduda

Kesklinna kool on Kohtla-Järve Tammiku põhikooli kõrval teine kool Ida-Virumaal, mis on ametlikult tunnistatud koroonakoldeks. Tammiku põhikoolis käivad siiski osa klasside lapsed jätkuvalt koolis edasi.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul on mõlema kooli kolded seotud ühe sünnipäeva koldega. "Oli viisakas ühes korteris toimunud sünnipäev, aga sealt rändas see edasi koolidesse," ütles ta, manitsedes, et inimestel tasub praegu hoiduda sünnipäevade ja teiste tähtpäevade tähistamisest. "Kui suheldakse mitu tundi väikeses ruumis ja seltskonnas juhtub olema üks nakatunu, kes ei pruugi seda veel isegi teada, siis see läheb paraku kiiresti laiali."

Vahepeal oli Ida-Virumaal seis, kus ööpäeva jooksul sai terveks üks inimene, aga uusi haigestunuid tuli juurde 13. Nüüd peaks see suhe tasapisi hakkama pöörduma. Marje Muusikus 9

Täielikult läks distantsõppele eelmisel nädalal Sillamäe gümnaasium. Klasse, mille õpilased peavad koolitööd tegema koduses eneseisolatsioonis, on peaaegu kõigis Kohtla-Järve, Sillamäe ja Jõhvi koolides.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli Ida-Virumaal koroonaviirus tuvastatud 187 inimesel. Terviseameti jälgimisel olevate inimeste arv kasvas 968ni. Viimase ööpäeva jooksul sai positiivsest proovist teada 13 Ida-Virumaa elanikku. Ida-Viru keskhaiglas oli esmaspäeva hommikul ravil 15 koroonahaiget, viimase ööpäevaga tuli juurde kaks haigestunut.

Muu hulgas tuli üks haigusjuhtum juurde ka Jõhvi hooldekodusse, kus on koroonaviirus tuvastatud ühel töötajal ja neljal elanikul, kellest kaks on ravil haiglas.

Olukord peaks lähiajal paranema hakkama

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul lisandub enamasti iga uue haigestunuga suur lähikontaktsete ring. "Õpetajad annavad tunde mitmele klassile, lapsed on eri ruumides ja rühmades koos. Seetõttu on hea mõneks ajaks jääda distantsõppele, et saada kiiremini normaalsesse õpperežiimi tagasi tulla," rääkis ta, märkides, et mitmetes koolides hakkab osas klassides isolatsiooniaeg sel nädalal läbi saama.

Muusikus märkis, et haigussümptomid avalduvad inimestel väga erinevalt. "Keerukaks teeb see, et inimene muutub nakkusohtlikuks juba kaks päeva enne haigustunnuste ilmsiks tulemist. Nii ongi palju trennid või koosistumised toimunud vahetult enne seda ja siis paratamatult on seltskonnast, kes on nendega koos olnud, paljud samuti haigestunud. Huviringides ja jalgpallitrennides käivad ka eri koolide lapsed ja sealt kaudu on ka nakkus edasi läinud," rääkis ta.

Ida-Virumaa nakatumismäär − ligikaudu 150 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta − on praegu ülekaalukalt suurem kui üheski teises maakonnas. Marje Muusikus loodab, et see arv hakkab lähiajal langema, kuna suur hulk üle-eelmisel nädalal haigestunutest peaks sel nädalal tervenema. "Vahepeal oli seis, kus ööpäeva jooksul sai terveks üks inimene, aga uusi haigestunuid tuli juurde 13. Nüüd peaks see suhe hakkama pöörduma."