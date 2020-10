Koroonanakkus tegi Ida-Virumaal järsu hüppe üles

Neljapäeva hommikuse seisuga registreeris terviseamet maakonnas 27 uut koroonanakkuse juhtumit. Nendest üheksa on seotud nakatumisega pereringis ning kuus nakatumisega tutvusringkonnas. Neljal juhul saadi haigus koolist, ühel juhul toodi viirus sisse Moldovast ning ühel juhul nakatus inimene töökohal. Viie juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on Ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega 9 inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11, Kohtla-Järve kesklinna põhikooliga 6, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest.