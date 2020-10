Ida-Viru ettevõtluskeskus tunnustab tegusaid kodanikke ja ühendusi

Kolmas kategooria on Ida-Viru aasta kodanikuühendus. Selleks saab ühing, kes on 2020. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid või abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega.