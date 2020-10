Venemaalaste võlad ulatuvad Orul 30 000 euroni

Kohtla-Järve väikelinnaosade kütmisega tegeleva ettevõtte OSK Grupp klienditeenindaja Jelena Trojanova sõnul leidub selliseidki venemaalastest korteriomanikke, kes ei ole maksnud korteri soetamise hetkest peale ehk siis seitsme aasta jooksul. "Andsime nende võlad üle Eesti inkassofirmale ja nemad omakorda Venemaa omale, kuid esialgu on vaikus," märkis ta. "Venemaalaste koguvõlg soojuse eest on 29 000 eurot."

Samas on ka neid korteriomanikke, kes varem maksid korralikult, kuid ei saa nüüd pandeemia tõttu Eestisse tulla ja seetõttu on neil viimasel ajal ka võlad tekkinud. Sellised venemaalased on võlgu 2500 eurot. "Kuid meil on nendega side olemas ning nad on lubanud oma võlad ajapikku likvideerida," ütles Trojanova.