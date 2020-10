Sügisene koroonapuhang Ida-Virumaal on pidurdumas

Viimase 14 päeva haigestumise tase on Ida-Virumaal võrreldes ülejäänud Eestiga aga endiselt oluliselt kõrgem: 100 000 elaniku kohta 140, Eestis keskmiselt 43,49. Terviseameti jälgimisel on 932 Ida-Virumaa elanikku, kellest haigestunud on 134.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles, et kõik viimastel päevadel juurde tulnud uued nakatumised on seotud teadaolevate haiguskolletega. "Seda, kas uute haigusjuhtumite arv jääbki väikeseks, on praegu veel vara öelda, sest lähikontaktsete ring on endiselt päris suur ja osa inimesi sealt ilmselt ka haigestub. Aga üldine pilt on selles mõttes parem, et need uue juhtumid tulevad kohtadest, kus seda võib oodata," sõnas ta, märkides, et oluline on hoida ära uute kollete tekkimist.