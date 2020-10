Peaminister ja tervisekaitsjad idavirulastele: oht koroonasse nakatuda on kõrge!

Nad märgivad, et lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. "Selleks, et suudaksime viiruse levikut tõkestada ja elada võimalikult tavapärast elu, ei tohi kaotada valvsust töökohal, koolis, ühissõidukites, avalikus kohas ega ka pereringis," on kirjas pöördumises, milles nad kutsuvad idavirulasi üles kandma avalikes kohtades maski, vältima välisreise ja laadima oma nutitelfoni HOIA mobiilirakendust.

Ratas, Lanno ja Luitsar märgivad, et on äärmiselt oluline, et kõigile töötajatele oleksid tagatud vajalikud ohutusmeetmed. "Kindlasti ei tohi tööle minna haigena, olles näiteks palavikus, nohus või köhides. See on oluline nii töötajale kui ka tööandjale. Halvemal juhul võib selle põhimõtte eiramine põhjustada kogu töökollektiivi nakatumise ja viia ettevõtte sulgemiseni ning töö kaotamiseni. Paikades, kus liigub või koguneb rohkem rahvast, näiteks hoonete sissepääsude juures, riietus- ja puhkeruumides või sööklates, peaksid inimesed hoidma distantsi ja kandma maski," teatasid nad.

Ida-Virumaa on olnud sel sügisel kõige suurema koroonaviirusega nakatumisega piirkond Eestis. Neljapäevahommikuse seisuga oli terviseameti jälgmisel 926 Ida-Virumaa elanikku, kellest haigestunud on 182. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta Ida-Virumaal on 130,4. Eesti keskmine näitaja on rohkem kui kolm korda väiksem - 39,88.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Ida-Virumaale 14 uut positiivset proovi. Sel nädalal on uusi haigestumisjuhtumeid tulnud juurde kokku 33, mis on mõnevõrra vähem kui eelnevate nädalate esimeses pooles.

Kõige suurem kolle on praegu sellest nädalast kodusele distantsõppele läinud Sillamäe Vanalinna koolis, millega on seotud juba 33 haigestunut. Jõhvi hooldekodu koldega on seotud 18 inimest ja seal testitakse täna taas kõiki elanikke ja töötajaid.

Haigestumise tase on kõige suurem Sillamäe linnas, kus on testimistega tuvastatud 75 nakatunut, mis teeb haigestumise tasemeks 100 000 elanikku kohta ligikaudu 600.

Kohtla-Järvel on kolmapäeva pärastlõuna seisuga aktiivse koroonaviirusega inimesi 52, Narvas 23, Jõhvis 19, Toila vallas seitse, Narva-Jõesuus kuus, Lüganuse vallas viis ja Alutaguse vallas üks.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles kolmapäeval Põhjarannikule, et kõik viimastel päevadel juurde tulnud uued nakatumised on seotud teadaolevate haiguskolletega. "Seda, kas uute haigusjuhtumite arv jääbki [võrreldes eelnevate nädalatega] väikeseks, on praegu veel vara öelda, sest lähikontaktsete ring on endiselt päris suur ja osa inimesi sealt ilmselt ka haigestub. Aga üldine pilt on selles mõttes parem, et need uue juhtumid tulevad kohtadest, kus seda võib oodata," sõnas ta, märkides, et oluline on hoida ära uute kollete tekkimist.