Ida-Virumaal langes koroonasse haigestumuse tase alla saja

Neljapäeval vähenes see näitaja 94,6 ja reedel 87,1 peale. Eesti keskmine haigestumismäär on 38,7, mis on üks madalamaid Euroopas. Eesti maakondadest on haigestumise tase Ida-Virumaast suuremaks kerkinud Jõgevamaal - 112,5.

Laupäevahommikuse seisuga on terviseameti jälgimisel 650 Ida-Virumaa elanikku, kellest haigestunud on 120. Puhangu tippajal paar nädalat tagasi ulatusid need arvud üle 1100 ja 200 ning haigestumuse näitaja oli üle 150.

Viimase ööpäevaga lisandus Ida-Virumaale seitse uut nakatunut. Kolm juhtumit on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul sai nakatunu viiruse tuttavalt. Ühel juhul leidis nakatumine aset lasteaias ning üks haigusjuht toodi sisse Euroopa Liidu riigist.

Ida-Virumaal on seitse aktiivset kollet, millest suurim on Sillamäe Vanalinna kool, millega on seotud 36 inimest. Jõhvi hooldekeskuse koldega on seotud 21 inimest.