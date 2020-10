JUHTKIRI Ettevõtjal pole haigushüvitisteks lisaraha

Iseenesest on selline üleskutse ju mõistlik ja kindlasti on paljud tööandjad juba kevadest saadik kehtestanud sel puhul mingid sisekorrareeglid ja sisse seadnud kaugtöö võimaluse neile, kelle tööülesanded seda võimaldavad. Ettepanek hüvitada töötajale esimesed kolm haiguspäeva rahaliselt on tehtud samuti arusaadavatel põhjustel. Sest praegune haigushüvitiste süsteem, kus haigestumise korral on riik pannud suure osa rahalisest vastutusest töötajale, ei soodusta kuidagi kojujäämist.

Oodata, et praegusel majanduslikult ebakindlal ajal on tööandjad valmis aga lisakulutusteks, oleks põhjendamatu optimism. Päästeamet võib muidugi rääkida, kuidas nemad seda teevad, ent vahe on selles, et tegemist on riigieelarvelise asutusega, mis vajaduse korral saab lisakulutusteks ka lisaraha küsida. Eraettevõtja peab opereerima selle rahaga, mida tal teenida õnnestub, ning vaevalt on tal praeguses olukorras põhjust arvata, et sissetulekud kasvavad, kui ta just kaitsemaske või desovahendeid ei tooda.