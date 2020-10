Varem on Fermi Energia samalaadse koostööettepaneku teinud Viru-Nigula vallale, kus nüüdseks on jõutud Kunda sadama lähistel asuvale kinnistule hoonestusõiguse taotlemiseni.

"Me kindlasti ei ütle, et Kunda on kõige parem koht, see selgub ikkagi eriplaneeringu käigus," toonitas OÜ Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.